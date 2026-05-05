Los choques de octavos de final del Torneo Apertura tienen árbitros confirmados

La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para la primera instancia de playoffs, que se jugará entre sábado y domingo.
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó el cronograma completo y las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Apertura 2026, que ya tiene a sus 16 clasificados y comenzará a disputarse este fin de semana.
Los cruces se jugarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En esta primera instancia de eliminación directa, la acción comenzará el sábado 9 de mayo con cuatro partidos y continuará el domingo 10 con los otros cuatro encuentros.
Uno de los duelos destacados será el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, que abrirá la jornada del sábado desde las 16.30, con arbitraje de Darío Herrera. Más tarde, Boca recibirá a Huracán en La Bombonera, desde las 19, con Pablo Echavarría como juez principal.
El domingo, Rosario Central enfrentará a Independiente desde las 15, con Yael Falcón Pérez como árbitro. Luego, Estudiantes recibirá a Racing a las 17, con Sebastián Martínez.
En tanto, River jugará ante San Lorenzo desde las 19, con arbitraje de Sebastián Zunino y Silvio Trucco a cargo del VAR. La jornada se cerrará con Vélez frente a Gimnasia, desde las 21.30, con Andrés Gariano como juez principal.
16.30 | Talleres vs. Belgrano
TV: ESPN Premium
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 | Boca vs. Huracán
TV: TNT Sports
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 | Argentinos Juniors vs. Lanús
TV: TNT Sports
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 | Independiente Rivadavia vs. Unión
TV: ESPN Premium
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
15.00 | Rosario Central vs. Independiente
TV: ESPN Premium
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 | Estudiantes vs. Racing
TV: TNT Sports
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 | River vs. San Lorenzo
TV: ESPN Premium
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 | Vélez vs. Gimnasia
TV: TNT Sports
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco
Desde la organización recordaron que, en caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, conforme al reglamento general de la AFA.