Fuentes lanzó el programa interinstitucional Pequeños ciudadanos, grandes responsabilidades para los jardines de infantes

El objetivo es fortalecer las normas de tránsito y el compromiso con un futuro sostenible.

Hoy 20:13

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, encabezó el lanzamiento del programa interinstitucional municipal “Pequeños ciudadanos, grandes responsabilidades”, orientado a la construcción de ciudadanía responsable desde la primera infancia, con el objetivo de fortalecer el respeto por las normas de tránsito y el compromiso con un futuro sostenible.

Destinada a niños de salas de 5 años de jardines de infantes de gestión pública y privada de la ciudad, la iniciativa propone que los alumnos recorran el circuito vial y la huerta ecológica del Jardín de Infantes Municipal N° 27 “Papa Francisco” como herramientas lúdico-pedagógicas para enseñar seguridad vial y el cuidado del medio ambiente.

Participaron de la jornada el secretario de Coordinación, Mario Benavente; la presidenta del Consejo de Educación, María Elena Herrera; la directora del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Susana Muratore; entre otros funcionarios y las directoras de los 27 jardines de infantes municipales y autoridades de 19 establecimientos educativos privados de nivel inicial, con quiénes se firmó un convenio para poner en marcha dicho programa.

Además, se presentó un Proyecto de Ordenanza para elevar al Honorable Concejo Deliberante "Nuevas Directrices para la Política Educativa Municipal", que establece lineamientos y ejes estratégicos para el fortalecimiento y modernización del sistema de los jardines de infantes municipales.

Al respecto, la jefa comunal señaló que "el servicio educativo municipal está siempre abierto y en diálogo con la comunidad, buscando profundizar la educación vial y ambiental como pilares fundamentales de una sociedad más verde y segura".

"Está en nuestras manos formar ciudadanos más responsables, con conocimientos y sensibilidades que les permitan construir un mundo mejor que el que nosotros hemos recibido", expresó.

Por su parte, la directora del Jardín N° 27 “Papa Francisco", Andrea Danna, resaltó que "en el sistema municipal no solo se enseñan contenidos, sino también hábitos y responsabilidades que forman a los niños de forma integral, en articulación con establecimientos de toda la ciudad".

Las instituciones que deseen visitar el circuito vial, la huerta agroecológica, el molino y el sistema de riego del Jardín "Papa Francisco", pueden solicitar turnos en el mencionado establecimiento o mediante el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_f0UxUV2-dw4ctYq6vIkg2Z71rv7tlv90FPIQvEwYwiKjZw/viewform.