¿Fue penal contra Giuliano Simeone? La polémica que encendió la semifinal entre Arsenal y Atlético de Madrid

El argentino quedó de cara al gol tras un mal despeje de Saliba, gambeteó a David Raya y cayó desacomodado por Gabriel antes de definir. El árbitro cobró córner y el VAR no intervino.

Hoy 19:35

La eliminación del Atlético de Madrid ante Arsenal en la semifinal de la Champions League dejó una jugada que generó fuerte polémica. A los 5 minutos del segundo tiempo, Giuliano Simeone tuvo una chance clarísima para empatar el partido y reclamar un posible penal que pudo cambiar la historia de la serie.

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La acción nació con un pelotazo de Koke en busca de Ademola Lookman, pero William Saliba falló en el despeje y terminó enviando la pelota hacia su propio arco. Allí apareció Simeone, quien controló con la derecha, eludió al arquero David Raya y quedó con la posibilidad de empujar la pelota a la red.

Sin embargo, antes de poder definir, el brasileño Gabriel lo tomó del hombro, lo desacomodó y el argentino terminó perdiendo estabilidad. La pelota se fue al tiro de esquina, mientras todo el plantel del Colchonero reclamaba penal.

El árbitro alemán Jan Seidel marcó córner y desde el VAR no consideraron que la jugada ameritara una revisión en campo. La decisión encendió la bronca en el conjunto español, ya que el contacto pareció impedirle a Simeone completar una acción manifiesta de gol.

La jugada pudo haber sido determinante: en ese momento, Arsenal ganaba 1-0 y el empate del Atlético de Madrid habría igualado la serie, luego del 1-1 registrado en la ida en el Metropolitano.

Ocho minutos después de esa acción, Giuliano Simeone fue reemplazado. Más tarde también salieron Julián Álvarez y Antoine Griezmann, decisiones que sorprendieron a varios, ya que el equipo de Diego Simeone necesitaba un gol para forzar el alargue.

La de Giuliano no fue la única polémica del partido. También hubo reclamos por un pisotón de Riccardo Calafiori sobre un atacante del Atlético dentro del área, aunque esa acción tampoco fue sancionada por el árbitro ni revisada por el VAR.

Finalmente, el equipo dirigido por Mikel Arteta se impuso 1-0 en el Emirates Stadium, ganó la serie por 2-1 en el global y se clasificó a la final de la Champions League.

El encuentro decisivo se disputará el sábado 30 de mayo, desde las 13 de Argentina, en Budapest, Hungría, donde Arsenal enfrentará al ganador de la serie entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich.