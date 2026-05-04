Noche negra de Boca en Ecuador: sufrió otra dura derrota ante Barcelona y perdió a dos titulares

Boca sufrió una dura derrota en Ecuador al caer por 1-0 ante Barcelona, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, en un partido disputado en el estadio Monumental Banco Pichincha y condicionado por el mal estado del campo de juego.

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El único gol del encuentro fue convertido por Héctor “Tito” Villalba a los 27 minutos del segundo tiempo, luego de un desborde por derecha de Jhonny Quiñónez y una definición baja de primera que dejó sin chances a Javier García.

Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó en el segundo lugar del Grupo D, con 6 puntos, mientras que Barcelona sumó sus primeras unidades del certamen y llegó a 3, aunque continúa último en la zona.

La noche fue complicada para el Xeneize desde temprano. A los 22 minutos del primer tiempo, Leandro Brey debió dejar la cancha por una lesión tras un choque en el área y fue reemplazado por Javier García, de 39 años.

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Poco después, Boca sufrió otro golpe: a los 32 minutos, Santiago Ascacíbar fue expulsado por una dura patada en la cabeza de Milton Céliz, acción que fue revisada por el VAR.

Sin embargo, el partido volvió a quedar en igualdad numérica antes del descanso. En el quinto minuto de descuento, Céliz vio la roja tras un codazo contra Leandro Paredes, también sancionado luego de una revisión tecnológica.

En cuanto al desarrollo, Boca tuvo chances claras, pero volvió a fallar en la definición. En el primer tiempo, Ascacíbar ensayó una tijera tras un córner y luego Ayrton Costa intentó puntear el rebote, aunque sin poder vencer al arquero José Contreras.

También lo tuvo Miguel Merentiel sobre el cierre de la etapa inicial, tras un buen pase filtrado de Tomás Aranda, pero su remate bajo al primer palo fue controlado por el arquero local.

En el complemento, el Xeneize volvió a avisar con un remate de Paredes desde la derecha, que Contreras desvió sobre su palo izquierdo. Luego, Merentiel quedó mano a mano tras un cambio de frente de Aranda, pero definió al cuerpo del arquero.

Otra situación clara llegó por intermedio de Exequiel Zeballos, quien se filtró por izquierda tras un gran pase de Paredes, aunque eligió buscar un centro atrás para Milton Giménez y la acción terminó siendo imprecisa.

Cuando Boca parecía tener mejores aproximaciones, Barcelona golpeó en el momento justo. Quiñónez ganó por derecha, envió el centro atrás y Villalba cruzó un derechazo bajo para marcar el 1-0 definitivo.

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Sobre el final, el propio Tito Villalba tuvo una chance para ampliar la diferencia en un contraataque, pero su remate salió centralizado y fue contenido por Javier García.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Cruzeiro de Brasil el martes 19 de mayo a las 21.30, en un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación. Por su parte, Barcelona visitará a Universidad Católica de Chile el jueves 21 de mayo, también desde las 21.30.