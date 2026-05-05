La frase del Cholo Simeone que puso en duda su continuidad en el Atlético de Madrid tras perder con el Arsenal

Atlético Madrid quedó eliminado de la Champions League tras perder 1-0 ante Arsenal en el partido de vuelta de las semifinales, y Diego Simeone dejó una frase que no pasó desapercibida al hablar sobre su futuro.

Luego de la derrota en Inglaterra, el Cholo fue consultado en ESPN sobre si tenía fuerzas para volver a intentar llevar al equipo a una nueva final el próximo año. Su respuesta fue tajante: “Ahora no, seguro que ahora no”.

La declaración llamó la atención por el contexto, ya que llegó apenas minutos después de la eliminación. Simeone ya llevó al Atlético Madrid a dos finales de Champions, en 2014 y 2016, aunque en ambas cayó ante el Real Madrid.

Más allá de la frase, el entrenador argentino tiene contrato vigente con el club español hasta junio de 2027, luego de la renovación firmada en 2023. En aquel anuncio no se informaron cláusulas de salida ni objetivos específicos.

En el plano deportivo, salvo un fuerte bajón en el cierre de LaLiga, el Atlético tiene encaminada su clasificación a la próxima edición de la Champions League: actualmente marcha cuarto, con 10 puntos de ventaja sobre Betis.

Sobre la eliminación, Simeone evitó profundizar en la actuación arbitral y prefirió reconocer el trabajo del rival. “No hay nada que decir, estamos fuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien. Tienen un equipo y un entrenador que me gusta. Siguen una línea de trabajo coherente con un potencial económico”, expresó.

Luego agregó: “Felicitarlos y a seguir con nuestro trabajo y no quedarnos en un detalle que se ve y es muy evidente”, en una frase que dejó entrever su malestar, aunque sin convertirlo en el eje de su análisis.

Cuándo se juega la final de la Champions League 2026

La final de la Champions League 2026 se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría.

El partido comenzará a las 13 horas de Argentina y definirá al nuevo campeón de Europa.