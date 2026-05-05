Quimsa enfrentará a Instituto de Córdoba en los cuartos de final: ¿cuándo y a dónde comienza la serie?

La Gloria eliminó a Obras en la reclasificación y será el próximo rival de la Fusión en la Liga Nacional.

Hoy 23:08

Quimsa ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión enfrentará a Instituto de Córdoba, que viene de eliminar a Obras en la reclasificación y buscará dar el golpe ante el mejor equipo de la fase regular.

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La serie comenzará este sábado 9 de mayo en el Estadio Ciudad, donde el conjunto santiagueño tendrá ventaja de localía por su mejor ubicación en la tabla. El cruce será al mejor de cinco partidos y promete ser uno de los más atractivos de esta instancia.

El historial marca una ventaja para Instituto, que se impuso en 20 de los 33 enfrentamientos entre ambos por La Liga, mientras que Quimsa ganó los 13 restantes.

Esta temporada, los duelos fueron extremadamente parejos. El conjunto cordobés venció a la Fusión por 73-72 en el Estadio Ciudad, mientras que el equipo dirigido por Leandro Ramella se tomó revancha en Córdoba con un ajustado triunfo por 79-78.

El antecedente más fuerte entre ambos en playoffs se remonta a la final de la temporada 2021/22, cuando Instituto se consagró campeón tras ganar la serie 3-2. El quinto juego terminó 85-84, definido sobre el cierre con los libres de Cuello.

También se cruzaron en los cuartos de final de la temporada 2017/18, instancia en la que Instituto volvió a imponerse, esta vez por 3-1.

Ambos equipos fueron protagonistas en los últimos torneos nacionales e internacionales, por lo que la llave aparece como una serie de alto voltaje. Instituto viene de quedar eliminado en las últimas temporadas ante Boca, mientras que Quimsa cayó en semifinales frente al Xeneize en la campaña pasada.

El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Oberá y Boca.

Programación de la serie

Juego 1: sábado 9, en el Estadio Ciudad

Juego 2: lunes 11, en el Estadio Ciudad

Juego 3: jueves 14, en el Ángel Sandrín

Juego 4: sábado 16, en el Ángel Sandrín

Juego 5: martes 19, en el Estadio Ciudad

Los juegos 4 y 5 se disputarán solo en caso de ser necesarios.