Úbeda, molesto por la expulsión de Ascacíbar ante Barcelona: “Son cosas que hay que evitar”

El entrenador de Boca dijo que el volante estuvo bien expulsado. Además, apuntó a ganar los dos partidos que quedan en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Hoy 01:08

Boca volvió a sufrir fuera de casa en la Copa Libertadores. El Xeneize cayó por 1-0 ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil y acumuló su segunda derrota consecutiva como visitante en el certamen continental.

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Tras el partido, Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa y lamentó especialmente la falta de eficacia de su equipo. “Cuando generamos situaciones y no podemos convertir, obviamente nos da bronca por no poder concretar. Más allá de las dificultades del campo de juego y las expulsiones, creo que tuvimos chances para convertir y lamentablemente no tocó. Eso es lo que más angustia me da”, expresó el entrenador.

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El DT también se refirió al estado del campo de juego, muy afectado por la intensa lluvia que cayó en Guayaquil durante el encuentro. “Sabíamos de antemano que la cancha no iba a estar buena. Había mucha agua y no se podía jugar por lo bajo. Ni siquiera pudimos salir a hacer la entrada en calor en el campo de juego como es habitual”, explicó.

Otro de los puntos del análisis fueron las expulsiones. Boca se quedó con diez por la roja a Santiago Ascacíbar, mientras que Barcelona también sufrió la expulsión de Milton Céliz antes del cierre del primer tiempo. Sobre esas acciones, Úbeda fue claro: “No tengo reproches con las expulsiones de Ascacíbar y Céliz. Por nuestro lado, son cosas que hay que evitar. Si hubiéramos tenido los once jugadores en el campo, el resultado era otro”.

Pese al golpe, el entrenador intentó mirar hacia adelante y puso el foco en los dos partidos que el equipo tendrá como local para definir su futuro en el Grupo D. “Confiamos plenamente en cómo jugar en nuestra cancha. Sabemos lo que implica jugar los dos partidos en La Bombonera y confiamos plenamente en que lo vamos a hacer bien”, señaló.

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El próximo compromiso de Boca será este sábado ante Huracán, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Apertura.

Por Copa Libertadores, el Xeneize volverá a jugar como local ante Cruzeiro, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final.