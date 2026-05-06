Rechazo a arresto domiciliario de Nicolás Navarro en el caso de Érika Álvarez

El tribunal de apelación ha decidido mantener la prisión preventiva de Nicolás Navarro en el caso del crimen de Érika Antonella Álvarez, asegurando su detención en un complejo penitenciario.

Hoy 01:28

En el marco del crimen de Érika Antonella Álvarez, el imputado Nicolás Navarro, de 37 años, continuará detenido en un penal, tras la decisión del Tribunal Superior que rechazó su solicitud de arresto domiciliario.

La jueza que preside el caso tomó esta resolución en respuesta a un pedido de apelación que cuestionaba una decisión anterior, tomada el 21 de abril, donde ya se había denegado dicha solicitud.

En esta nueva audiencia, la magistrada reiteró su rechazo y ordenó medidas de seguimiento para asegurar que Navarro reciba el tratamiento médico necesario durante su detención.

De acuerdo con las disposiciones legales, Navarro permanecerá en prisión preventiva por al menos tres semanas más, hasta la fecha prevista para la revisión de su situación penal.

Se le imputa el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por los hechos violentos que rodean el caso, en calidad de autor.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, liderada por el fiscal Pedro Gallo, quien estuvo representado en esta audiencia por la auxiliar Carolina Brito.

En el expediente también se encuentran detenidos otros tres sospechosos: Felipe Sosa, de 50 años, Justina Gordillo, de 48, y Jorge Orlando Díaz, de 40 años.

Según los informes, el 7 de enero de 2026, durante la madrugada, Sosa, junto con cómplices no identificados, habría causado la muerte de Álvarez mediante violencia física, provocándole graves lesiones. Navarro, según la teoría del caso, habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo, intentando evadir la acción de la Justicia.