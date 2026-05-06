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El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: jornada nublada y alerta por un brusco descenso de temperatura hacia el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 29°C y una mínima de 19°C para hoy. El jueves llegarían las tormentas y, desde el viernes, se espera un marcado descenso térmico en toda la provincia.

Hoy 01:30

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 6 de mayo se presenta en Santiago del Estero con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, en un contexto de condiciones estables pero con señales de cambio en los próximos días.

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La temperatura alcanzará una máxima de 29°C, mientras que la mínima se ubicará en los 19°C, manteniendo un ambiente templado a cálido, típico de la transición estacional.

En cuanto al pronóstico extendido, para este jueves se espera un cambio en las condiciones, con una mínima de 20°C y una máxima de 24°C, acompañado por probabilidades de tormentas durante la madrugada y la mañana, lo que marcaría el inicio de una inestabilidad más marcada.

De cara al viernes y los días siguientes, el organismo nacional anticipa un descenso brusco de temperatura en toda la provincia, lo que podría dar lugar a jornadas más frescas y un cambio significativo en el panorama climático actual.

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