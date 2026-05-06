Detenido un hombre por múltiples robos en Salta

Un hombre de 27 años ha sido detenido en Salta tras ser imputado por robos reiterados en una vivienda del barrio Villa El Sol, utilizando una técnica de escalamiento.

Hoy 01:36

Un hombre de 27 años ha sido imputado por una serie de robos reiterados en una vivienda ubicada en el barrio Villa El Sol, en la ciudad de Salta. La investigación detalla al menos cuatro ingresos ilegítimos al domicilio, utilizando una modalidad de escalamiento a través de construcciones linderas y techos, lo que culminó con su detención tras un intento de fuga.

La investigación está siendo llevada a cabo por la fiscal penal María Eugenia Guzmán, quien se encuentra interina en la Fiscalía 4 del Distrito Centro. Según la información proporcionada, el acusado ha sido imputado provisionalmente por el delito de hurto calificado por escalamiento.

Los hechos se originaron el 21 de abril, cuando la propietaria del inmueble presentó una denuncia por el robo de una bicicleta rodado 26 mientras dormía. Este incidente fue registrado por las cámaras de seguridad de una vecina, donde se observa a un hombre accediendo por una obra en construcción, escalando una pared y desplazándose por los techos para ingresar a la vivienda y sustraer la bicicleta.

Al día siguiente, se produjo un segundo episodio de robo. Según la denuncia, cerca de las 3 de la madrugada, dos hombres encapuchados ingresaron nuevamente al domicilio mediante una mecánica similar. En esta ocasión, sustrajeron una bolsa con alambres de púas y otra bicicleta, que pertenecía a la nieta de la denunciante.

La serie de robos continuó el 1 de mayo cuando, alrededor de la 1:30, la familia escuchó ruidos en el techo. El hijo y el yerno de la propietaria salieron a investigar y sorprendieron a un intruso en el predio, lo que resultó en una persecución que se extendió hasta un baldío cercano a las avenidas Hipólito Yrigoyen y Dámaso Uriburu.

En este contexto, intervino el personal policial de diversas áreas. Los efectivos de la División Caballería y de la Motorizada lograron localizar al sospechoso y detenerlo a una cuadra del lugar, tras un nuevo intento de fuga.

En su declaración ampliatoria, la denunciante afirmó que el hombre detenido es el mismo que aparece en las imágenes del primer robo, siendo reconocido por su vestimenta y rasgos físicos. También indicó que este sería el cuarto ingreso al domicilio bajo características similares.