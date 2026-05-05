San Lorenzo se tuvo que conformar con un empate en su visita a Deportivo Cuenca

El Ciclón igualó sin goles en Ecuador y sigue con la ilusión intacta en la Copa Sudamericana.

Hoy 01:11

San Lorenzo igualó 0-0 ante Deportivo Cuenca en Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, y se mantiene como líder de la zona en una noche donde fue superior por momentos, pero no logró convertir.

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El equipo dirigido por Gustavo Álvarez tuvo situaciones para llevarse algo más del estadio Alejandro Serrano Aguilar, aunque volvió a padecer la falta de eficacia en los metros finales.

La llegada más clara del partido fue para el Ciclón a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Nahuel “Perrito” Barrios armó una buena jugada por izquierda y lanzó un centro preciso al segundo palo. Allí apareció Alexis Cuello, cuyo cabezazo se fue muy cerca del poste izquierdo del arquero Facundo Ferrero.

Con esta igualdad, San Lorenzo llegó a los 6 puntos y continúa en el primer lugar del grupo. Deportivo Cuenca, por su parte, cerró la cuarta jornada en la segunda posición, con 5 unidades.

El arranque del partido tuvo ritmo. A los 8 minutos, el local avisó con una buena aparición de Jorge Ordóñez, quien se escapó por izquierda y quedó frente a Orlando Gill, pero definió ancho al primer palo. Un minuto después llegó la respuesta de San Lorenzo con el cabezazo de Cuello.

El equipo argentino volvió a acercarse a los 20 minutos, cuando Rodrigo Auzmendi recibió un pase largo y sacó un remate cruzado desde el borde del área que pasó cerca. Más tarde, Ordóñez respondió para el local con un cabezazo alto y desviado.

Antes del descanso, Auzmendi tuvo otra oportunidad tras capturar un rebote cerca del punto penal, pero su remate de primera salió bajo y fue controlado por Ferrero.

En el complemento, el trámite volvió a tener a San Lorenzo como protagonista en el inicio. A los 14 minutos, Cuello envió un centro desde la derecha que casi se mete por el segundo palo, pero Ferrero reaccionó y mandó la pelota al córner.

El propio Cuello volvió a generar peligro pocos minutos después, con un remate desde el vértice derecho del área que salió alto y obligó al arquero argentino a despejar por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, Deportivo Cuenca creció y encontró espacios, favorecido también por el desgaste del equipo de Boedo en la altura. Ordóñez probó con un disparo bajo al primer palo que Gill mandó al córner, y luego David González exigió una gran estirada del arquero paraguayo con un potente remate cruzado.

Sobre el final, el local tuvo otra clara con Yeltzin Erique, quien avanzó por izquierda, ingresó al área y definió al primer palo, pero volvió a encontrarse con una buena respuesta de Orlando Gill.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará a Santos de Brasil el miércoles 20 de mayo a las 19, en un partido clave para sostener el liderazgo y acercarse a la clasificación. Deportivo Cuenca, en tanto, recibirá a Recoleta de Paraguay el martes 19 desde las 23.