En vivo: Racing se juega todo ante Botafogo en Brasil por la Sudamericana

La Academia visita al líder del grupo con la obligación de ganar para no quedar comprometida en la lucha por la clasificación.
Por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, Botafogo recibirá a Racing Club desde las 21:30 en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El conjunto local lidera la zona, mientras que los de Avellaneda necesitan sumar para no complicar su futuro.
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