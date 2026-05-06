Paolo Rocca deja de ser CEO de la empresa de Techint que fabrica caños petroleros

Repercusiones tras el fuerte cruce con Milei. El empresario dejará la dirección ejecutiva de Tenaris y será sucedido por Gabriel Podskubka, actual director de operaciones de la compañía.

Hoy 21:07

La empresa Tenaris comunicó un cambio relevante en su conducción global: Paolo Rocca dejará su cargo como CEO y será reemplazado por el argentino Gabriel Podskubka, quien hasta ahora se desempeñaba como Director de Operaciones (COO) de la subsidiaria de Techint.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la compañía, Rocca continuará como presidente del Grupo Techint y Chairman de Tenaris, asegurando su presencia en la estructura directiva. La decisión se da a pocos meses de las críticas del presidente Javier Milei por una licitación de caños para construir un oleoducto en Vaca Muerta.

El nombramiento del nuevo directivo se inscribe en lo que la empresa describió como “la culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo” en la firma, que se posiciona como líder global en la producción de tubos y servicios para la industria energética.

El cruce con Milei

A finales de enero de 2026, la decisión de adjudicar a la compañía india Welspun el suministro de tubos para el gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro generó un fuerte cruce entre Milei y el CEO del Grupo Techint.

Te recomendamos: Milei volvió a cuestionar a Paolo Rocca y habló de una conspiración contra el Gobierno

El resultado de la licitación marcó un giro en el sector, ya que por primera vez en décadas un proveedor internacional logró imponerse sobre una firma nacional en un proyecto estratégico. Welspun, de origen indio, ganó la licitación con una propuesta de 203 millones de dólares para la provisión de 480 kilómetros de tuberías, monto que resultó un 25% más bajo que el presentado por Tenaris, la subsidiaria de Techint.

Desde el grupo argentino argumentaron que la diferencia de precios respondió a “prácticas de competencia desleal”, atribuidas al origen de los tubos en India y a la utilización de insumos chinos, que tienen costos inferiores a los del mercado argentino.

La reacción del jefe de Estado fue inmediata. En reiteradas declaraciones, calificó al empresario como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros” y lo acusó de pretender cobrar “tres veces más” por la obra, que finalmente fue adjudicada a la empresa india.

Gabriel Podskubka

En respuesta a las críticas, el CEO de Techint defendió, a través de la difusión de una carta pública, la decisión de anticipar una denuncia antidumping contra Welspun, la firma india que se adjudicó el contrato. Reivindicó el valor de la industria nacional y llamó a establecer un “diálogo constructivo” con el gobierno libertario para fortalecer la competitividad del sector industrial.

Te recomendamos: Qué es el dumping y por qué lo denuncia Paolo Rocca de Techint

El empresario detalló que Tenaris participó en la licitación para suministrar tubos a un ducto de 480 kilómetros, destinado a llevar gas desde Vaca Muerta hasta el puerto de San Antonio Oeste en Río Negro, con una propuesta inicial de 2.090 dólares por tonelada. Al ser informados de una oferta inferior por parte de la empresa india, la compañía argentina revisó su postura y aplicó una rebaja del 24% para igualar las condiciones del competidor.

“Lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular. SESA, actuando en el pleno respeto de sus reglas internas, decidió adjudicar el proyecto al proveedor indio. Perdimos entonces una licitación importante, que representa alrededor del 60% del volumen anual del mercado argentino de tubos con costura”, indicó.

A continuación, afirmó que “la industria siderúrgica y sus derivados atraviesan un escenario global de fuerte sobrecapacidad, impulsado por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos que no operan bajo reglas de mercado”. “Frente a esta situación, aparece la lógica reacción defensiva de las principales economías occidentales aplicando aranceles, cuotas y acciones antidumping que buscan evitar que el comercio desleal afecte sectores estratégicos como el siderúrgico, relevante para toda la cadena de valor industrial”, sumó.

Te recomendamos: Paolo Rocca presentó un proyecto de USD 2.400 millones al RIGI para invertir en Vaca Muerta

Ante las críticas del presidente y su equipo económico, Rocca consideró que “sin lugar a duda, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso; pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”.

“La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería”, sumó.

En el tramo final de la carta, Rocca esquivó la confrontación directa con el oficialismo y pidió “tener un diálogo constructivo con el Gobierno sobre las políticas de inserción en el comercio mundial y las reformas esenciales para la competitividad de las empresas”.

A pesar de los intentos públicos por bajar el tono de la confrontación, Milei redobló las críticas contra el empresario en distintas apariciones y discursos que brindó.

El reemplazante de Paolo Rocca en Tenaris

Previo a ser designado CEO de Tenaris, Gabriel Podskubka asumió la función de Chief Operating Officer (COO), cargo en el que tuvo a su cargo la coordinación de las áreas comerciales y de marketing, la gestión operativa y de abastecimiento, y el desarrollo de productos y servicios. Ocupó esa posición desde abril de 2023.

Su trayectoria en el grupo comenzó en 1995, cuando ingresó a Siderca, la planta argentina de tubos sin costura de Tenaris. Desde entonces, desempeñó funciones en los ámbitos de marketing, gestión comercial e industria, y en 2009 fue nombrado responsable de las operaciones en Europa del Este. Cuatro años después, en 2013, pasó a liderar las actividades de la compañía en Medio Oriente como presidente regional.

Podskubka cuenta con una sólida experiencia internacional, adquirida a lo largo de su paso por distintos destinos. Ha residido y trabajado en la Argentina, Estados Unidos, Italia, Rumania y Emiratos Árabes Unidos. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y tiene un MBA de la Harvard Business School.

En 2025, Tenaris registró ventas por 12 mil millones de dólares, opera plantas industriales en 17 países y emplea a 25.000 personas. Dispone de cuatro centros de investigación y desarrollo, uno de ellos ubicado en Campana, provincia de Buenos Aires, y sus acciones cotizan en las bolsas de Nueva York, Italia y México.