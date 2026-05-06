Encontraron muerto a un hombre que había sido acusado de abusar de su sobrino

Lo hallaron este miércoles en una zona montuosa de Señora Pujio, departamento Banda.

Hoy 15:54

En horas de la siesta de este miércoles, personal policial encontró el cuerpo sin vida de un hombre en una zona montuosa de la localidad de Señora Pujio, departamento Banda. De acuerdo con las primeras informaciones, se trataría de un sujeto de apellido Rey, de 35 años, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 1 de mayo.

Según trascendió, la madre del hombre se había presentado durante la mañana en la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia por su desaparición. En su exposición, indicó que su hijo se había retirado de su domicilio tras protagonizar una fuerte discusión con su hermana, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de su hijo de 9 años, situación que habría derivado en una crisis emocional.

señora pujio

Horas más tarde, alrededor de las 14, el cuerpo fue hallado en cercanías de una escuela de la mencionada localidad. Las primeras hipótesis indican que el hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 12° junto a efectivos de Criminalística, quienes llevan adelante las pericias correspondientes para esclarecer el hecho.