Detienen a un hombre acusado de agredir a su expareja en Estación Simbolar

La denuncia fue realizada por una docente de 43 años, quien aseguró haber sido atacada cuando fue a retirar sus pertenencias. Interviene la Fiscalía de Violencia de Género.

Hoy 07:54

Una mujer de 43 años denunció a su expareja por un episodio de violencia ocurrido en la localidad de Estación Simbolar, lo que derivó en un allanamiento y la posterior detención del acusado.

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La presentación fue radicada en la Comisaría N° 51. Según la denuncia, la mujer —docente y residente en el barrio Siglo XX— había mantenido una relación con el acusado desde mayo de 2025 hasta el 9 de abril de este año, cuando se produjo la separación.

De acuerdo con su testimonio, el fin de semana pasado, alrededor de las 15.30, se dirigió al domicilio del hombre, ubicado en el departamento Banda, con el objetivo de retirar pertenencias personales, entre ellas muebles y otros bienes.

Siempre según lo declarado, el acusado le permitió ingresar, pero una vez dentro cerró la vivienda y se inició una discusión. En ese contexto, el hombre habría ejercido violencia física, arrojándola contra la pared y el suelo y golpeándola en reiteradas ocasiones.

La mujer indicó además que fue expulsada del lugar y que durante la relación habría sufrido episodios previos de violencia física y psicológica, los cuales no había denunciado anteriormente por temor.

Tras la denuncia, intervino el fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Álvaro Yagüe, quien dispuso que la víctima sea examinada por el médico de Sanidad para constatar lesiones.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó una orden de allanamiento y detención, la cual fue autorizada por la Justicia de Control y Garantías. En el marco de las tareas investigativas, el acusado fue localizado y detenido, quedando a disposición de la Justicia mientras continúa la causa.