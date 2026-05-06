Clima en La Banda: niebla moderada y temperaturas agradables para hoy Miércoles 6 de mayo de 2026

La Banda, Santiago del Estero, comienza el día con niebla moderada y temperaturas agradables. El pronóstico indica un cambio hacia el sol y el calor en las próximas horas.

Hoy 08:11

Los bandeños se levantan hoy con una atmósfera de niebla moderada que cubre la ciudad, dando un toque misterioso a la mañana. La temperatura actual se encuentra en 18.2 °C, con una sensación térmica similar, lo que promete un inicio de jornada fresco.

A medida que avance el día, se espera que la niebla se disipe, dejando paso a un cielo soleado que invitará a disfrutar del aire libre. La máxima para hoy se prevé en 29.4 °C, lo que promete un clima ideal para actividades al exterior.

La humedad se mantiene en 100%, lo que puede generar una sensación de bochorno a medida que las temperaturas aumenten. Sin embargo, el viento del noreste a 11.9 km/h ayudará a refrescar el ambiente durante las horas más cálidas del día.

Para el resto de la semana, el pronóstico es bastante prometedor. Para mañana, jueves 7 de mayo, se anticipa un día también soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 14.5 °C de mínima y los 24.2 °C de máxima.

Finalmente, el viernes 8 de mayo, el clima seguirá en la misma tónica, con un cielo despejado y temperaturas que variarán entre 9.8 °C y 21 °C. La Banda se prepara para días agradables y soleados, ideal para disfrutar de la primavera en la región.