Agradable clima en Añatuya: ¡A disfrutar del sol este Miércoles 6 de mayo de 2026!

La ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, disfrutará de un día soleado con temperaturas agradables. Sin embargo, se avecinan cambios en el pronóstico para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, Añatuya se despierta con un clima soleado y temperaturas que rondan los 20.8 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un día agradable, con una sensación térmica que se mantiene en el mismo rango gracias a la ausencia de viento fuerte.

La humedad se presenta en un 82%, lo que podría hacer que el día se sienta un poco más caluroso, pero con el sol brillando, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del aire libre.

Para hoy, el pronóstico indica que la temperatura máxima alcanzará los 29.5 °C, lo que promete un clima ideal para actividades al aire libre. La brisa del noreste, con velocidades de hasta 16.6 km/h, ayudará a mantener el ambiente fresco durante el día.

Sin embargo, el clima cambiará drásticamente mañana, ya que se espera lluvia moderada con temperaturas que oscilarán entre los 11.9 °C y los 20.4 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un día más fresco y húmedo, lo que contrasta con la calidez de hoy.

El viernes, el pronóstico mejora nuevamente con un día soleado y temperaturas que irán desde los 8.4 °C hasta los 19.1 °C. Así que, mientras hoy se espera un día soleado y cálido, la lluvia de mañana será un recordatorio de que el clima en Añatuya siempre puede sorprender.