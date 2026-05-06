"Hay un rumor de que no echaron a Adorni para no darle el gusto a los periodistas"

Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama, a propósito de la situación de Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados se refirió a la situación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se encuentra en el centro de cuestionamientos por presuntas irregularidades, y aseguró que su continuidad responde a una decisión política.

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Durante su columna de este miércoles en Radio Panorama, Granados sostuvo: “Hay un rumor de que no lo echaron todavía para no darle el gusto a los periodistas, lo cual es muy estúpido”. En ese marco, también ironizó sobre la permanencia del funcionario: “Hay una serie de Netflix llamada Adorni que va por la cuarta temporada. Todo el tiempo aparece algo nuevo y nadie entiende por qué él sigue ahí”.

El analista agregó que dentro del oficialismo habría malestar, en particular de Karina Milei, al señalar que “parece que no le contó muchas cosas”.

En otro tramo de su análisis, Granados abordó la situación económica del país y consideró que la inflación continuará en descenso, aunque advirtió sobre una dinámica desigual en la actividad: “Hay dos velocidades en la economía”, afirmó.

Asimismo, destacó que una calificadora de riesgo mejoró la nota del país, lo que interpretó como un avance, aunque aún insuficiente: “Es como si estuviésemos jugando en la C y ahora pasamos a la Primera B”, graficó.

Según explicó, esta mejora responde a factores como el orden fiscal, el superávit y un balance externo positivo. Sin embargo, remarcó que el objetivo debe centrarse en reducir el Riesgo País, actualmente en torno a 550 puntos, hasta alcanzar niveles cercanos a los 400, lo que permitiría al país volver a los mercados internacionales de deuda.

En ese sentido, señaló que lograr ese objetivo facilitaría la refinanciación de compromisos y reduciría la dependencia de organismos internacionales para afrontar vencimientos, lo que contribuiría a estabilizar el frente financiero.