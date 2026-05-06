Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAY 2026 | 20º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: una densa niebla sorprendió a los santiagueños

La visibilidad se redujo notoriamente durante las primeras horas de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 29°C y una mínima de 19°C para hoy.

Hoy 08:05

Una densa niebla cubrió la ciudad de Santiago del Estero durante las primeras horas de este miércoles 6 de mayo, reduciendo de manera significativa la visibilidad y sorprendiendo a los santiagueños en el inicio de la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el Servicio Meteorológico Nacional se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, en un contexto de condiciones estables pero con señales de cambio en los próximos días.

La temperatura alcanzará una máxima de 29°C, mientras que la mínima se ubicará en los 19°C, manteniendo un ambiente templado a cálido, típico de la transición estacional.

En cuanto al pronóstico extendido, para este jueves se espera un cambio en las condiciones, con una mínima de 20°C y una máxima de 24°C, acompañado por probabilidades de tormentas durante la madrugada y la mañana, lo que marcaría el inicio de una inestabilidad más marcada.

De cara al viernes y los días siguientes, el organismo nacional anticipa un descenso brusco de temperatura en toda la provincia, lo que podría dar lugar a jornadas más frescas y un cambio significativo en el panorama climático actual.

TEMAS Tiempo en Santiago del Estero SMN Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Noche negra de Boca en Ecuador: sufrió otra dura derrota ante Barcelona y perdió a dos titulares
  2. 2. A un año del crimen de Juan Ferrufino en Mailín: la causa avanza y el móvil económico cobra fuerza
  3. 3. Qué necesita Boca para clasificar a octavos tras el duro golpe ante Barcelona en Ecuador
  4. 4. Un violento asalto con un machete terminó con un detenido tras una persecución de película
  5. 5. San Lorenzo se tuvo que conformar con un empate en su visita a Deportivo Cuenca
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT