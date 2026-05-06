El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: una densa niebla sorprendió a los santiagueños

La visibilidad se redujo notoriamente durante las primeras horas de este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 29°C y una mínima de 19°C para hoy.

Hoy 08:05

Una densa niebla cubrió la ciudad de Santiago del Estero durante las primeras horas de este miércoles 6 de mayo, reduciendo de manera significativa la visibilidad y sorprendiendo a los santiagueños en el inicio de la jornada.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional se espera con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, en un contexto de condiciones estables pero con señales de cambio en los próximos días.

La temperatura alcanzará una máxima de 29°C, mientras que la mínima se ubicará en los 19°C, manteniendo un ambiente templado a cálido, típico de la transición estacional.

En cuanto al pronóstico extendido, para este jueves se espera un cambio en las condiciones, con una mínima de 20°C y una máxima de 24°C, acompañado por probabilidades de tormentas durante la madrugada y la mañana, lo que marcaría el inicio de una inestabilidad más marcada.

De cara al viernes y los días siguientes, el organismo nacional anticipa un descenso brusco de temperatura en toda la provincia, lo que podría dar lugar a jornadas más frescas y un cambio significativo en el panorama climático actual.