La OMS eleva a 8 los casos de Hantavirus en el crucero que salió desde Argentina

La Organización Mundial de la Salud, señala que el virus es de la cepa Andes, transmisible entre humanos. El crucero permanece retenido frente a Cabo Verde.

Hoy 08:18

El crucero MV Hondius permanece aislado por un brote sospechoso de hantavirus. El barco, que viajaba entre Argentina y las islas Canarias, se encuentra retenido frente a Cabo Verde, después de haberse producido la muerte de tres personas por este virus. Se sospecha que podría haber ocho contagios, de los cuales 3 han sido confirmados con pruebas de laboratorio en Suiza y Sudáfrica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ayer por la noche, el Gobierno informó de que España acogerá la embarcación en las islas Canarias “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”. Así, ya se coordina con la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta escala.

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha indicado este miércoles que están en “contacto estrecho y permanente” con el Ministerio de Sanidad respecto al crucero de lujo ‘MV Hondius’, afectado por el brote de hantavirus, en el que viajan tres asturianos, y ha señalado que están a la espera de que les comuniquen el protocolo de actuación en caso del atraque del crucero.

La naviera Oceanwide Expeditions, que opera el crucero varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus, ha informado este miércoles de que mantiene conversaciones con las autoridades sobre los procedimientos de cuarentena y cribado de los pasajeros y fecha de llegada de cara a un eventual atraque del barco en Canarias.

“En esta fase, el destino previsto del MV Hondius tras el traslado médico, si se completa con éxito, son las Islas Canarias”, indicó Oceanwide Expeditions en un comunicado. La operadora turística señala que “mantiene conversaciones estrechas y continuas con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros, y un calendario preciso”.



