Un día soleado asoma en Termas de Río Hondo: clima y pronóstico para hoy Miércoles 6 de mayo de 2026

La ciudad de Termas de Río Hondo enfrenta una mañana con niebla moderada, pero se prevé un clima más cálido en las próximas horas. Los termenses podrán disfrutar de un día soleado que promete temperaturas agradables.

Hoy 08:02

La ciudad de Termas de Río Hondo comienza su jornada con una niebla moderada que cubre el paisaje, dejando a los termenses con una sensación de frescura. Actualmente, la temperatura se encuentra en 17.3 °C con una humedad del 100%, lo que genera condiciones de visibilidad reducida.

A medida que avance el día, el clima mejorará considerablemente. Se espera que el sol brille intensamente, elevando la temperatura a un máximo de 26.8 °C. Este cambio en el clima será bien recibido por los habitantes, que podrán disfrutar de actividades al aire libre.

Para mañana, el pronóstico indica que las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 14.2 °C y una máxima de 23.6 °C. Los termenses podrán disfrutar de otro día soleado, ideal para aprovechar la naturaleza y el aire libre.

El viernes también promete ser un día favorable, con un ascenso en las temperaturas aún más notorio. Se anticipa una mínima de 10.1 °C y una máxima de 20.1 °C. Con el cielo despejado, será un clima perfecto para actividades familiares o paseos por la ciudad.

En resumen, hoy los termenses enfrentan una mañana con niebla, pero se espera un día soleado y cálido. La temperatura mínima será de 16.9 °C y la máxima alcanzará los 26.8 °C. ¡A disfrutar del cambio de clima!