SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAY 2026
Con clásicos incluidos, así se jugará la quinta fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol

La jornada tendrá una agenda intensa, con acción repartida en tres días y varios encuentros atractivos.

Hoy 15:52

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer la programación de la quinta fecha del Torneo Anual de Primera División y de Reserva. La jornada tendrá una agenda intensa, con acción repartida en tres días y varios encuentros atractivos.

El plato fuerte estará el domingo 10, con siete partidos, entre los que se destacan dos clásicos: el cruce entre Sportivo Fernández e Independiente de Fernández y Comercio vs. Estudiantes.

La programación continuará el lunes 11 con un partido a puertas cerradas, mientras que el cierre será el miércoles 13 con otro duelo importante. En esta fecha tendrán descanso Güemes y Central Argentino.

PROGRAMACIÓN – FECHA 5

Domingo 10

  • Central Córdoba vs. Unión Santiago (Cancha de Central Córdoba)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Comercio vs. Estudiantes (Cancha de Comercio)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Agua y Energía vs. Instituto Santiago (Cancha de Agua y Energía)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Villa Unión vs. Banfield (Cancha de Villa Unión)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández (Cancha de Sportivo Fernández)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Unión de Beltrán vs. Defensores de Forres (Cancha de Unión de Beltrán)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)
  • Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres (Cancha de Independiente de Beltrán)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (público local)

Lunes 11

  • Yanda vs. Mitre (Cancha de Estudiantes)
    Reserva: 14:00 | Primera: 16:00 (a puertas cerradas)

Miércoles 13

  • Sarmiento vs. Vélez de San Ramón (Cancha de Sarmiento)
    Reserva: 14:30 | Primera: 16:30 (público local)

Con una fecha cargada y partidos clave, la Liga Santiagueña entra en una etapa donde cada punto empieza a pesar en la pelea por la clasificación.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

