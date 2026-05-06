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Las universidades públicas convocan a una nueva marcha contra Javier Milei

La manifestación contará con apoyo de docentes y estudiantes en todo el país, con foco en exigir la ejecución inmediata de fondos para las instituciones educativas.

Hoy 16:06

Las universidades públicas convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo martes a las 17, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en distintas ciudades del país.

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La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que llamaron a movilizarse en defensa del sistema educativo y en reclamo de la ejecución inmediata de los fondos previstos por ley.

“Marchamos en defensa de la universidad pública para exigir que se ejecute inmediatamente la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del salario”, señalaron en un comunicado conjunto.

El principal reclamo apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y cuya vigencia fue ratificada por la Justicia a fines de marzo. Desde los sectores convocantes sostienen que el Poder Ejecutivo aún no avanzó en su aplicación efectiva.

La jornada incluirá movilizaciones simultáneas en todo el país y una concentración central en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un nuevo capítulo del conflicto por el presupuesto y los salarios en el sistema universitario.

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