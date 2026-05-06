Prisión preventiva para catequista por el abuso de un menor

Las vejaciones salieron a la luz por diferentes problemas de salud que presentó la víctima. El acusado, de 54 años, cayó preso en marzo.

Hoy 07:08

La jueza de Control y Garantías de Añatuya Gladys Liliana Lami, le dictó la prisión preventiva a un catequista, sindicado de abusar sexualmente de una niña entre los 10 y 12 años.

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Así lo refrendó la magistrada al fallar en contra de un sujeto de 54 años, a requerimiento de la fiscal, Cecilia Rímini, quien le enrostra cargos por "abuso sexual con acceso carnal agravado por haberle provocado grave daño a su salud".

En el proceso se añadió que el catequista habituaba viajar los fines de semana a la casa de la abuela de la menor, en la zona rural del departamento Avellaneda.

Allí, le prodigaban mucho cariño, atención y hasta le cedían la mejor habitación y cama, dentro de un contexto de neta humildad.

Según la investigación, en marzo la familia de la menor formalizó la denuncia, tras dolencias en la salud de la víctima. En Cámara Gesell, la víctima acusó "al tío" de manosearla y después hacerle cosas, mientras accedía prestándole su celular.

Agregó que por las noches la conducía a su pieza y la sometía a sus bajos instintos, ignorando la damnificada que se tratase de algo muy malo y entretenida con un celular que le llamaba la atención.

Caída y audiencia

Detenido el 27 de marzo, ahora las partes acudieron a los tribunales de Añatuya. La defensa, planteó la libertad y juzgó que los cargos eran muy frágiles y que no fueron acreditados. Enfrente, la Fiscalía atacó fuerte tras la preventiva, al sostener que los informes médicos resultaron inobjetables.

A su turno, la magistrada refrendó la preventiva y el catequista fue retirado esposado a su lugar de detención. La defensa recurriría ante la Cámara de Apelaciones, trascendió.