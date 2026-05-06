Tessa Thompson protagonizará “Later the War”, la nueva película de Charlie Kaufman

La actriz encabezará el proyecto junto a Channing Tatum en un film que se rodará en 2027 y combinará drama, ficción y elementos oníricos.

Hoy 07:18

La actriz Tessa Thompson será una de las protagonistas de “Later the War”, la nueva película dirigida por Charlie Kaufman, cuyo rodaje está previsto para 2027 en Chipre.

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Thompson compartirá el papel principal con Channing Tatum y Patsy Ferran en esta producción escrita por el propio Kaufman, reconocido por guiones como Cómo ser John Malkovich o Adaptation.

La historia está inspirada de forma libre en el relato “La casa de los sueños de Debby” del autor Iddo Gefen, incluido en la colección Jerusalem Beach. La adaptación cinematográfica propone una reinterpretación del material original, incorporando elementos de la industria del entretenimiento y conflictos personales.

En la película, Tessa Thompson interpretará a Kiki, una actriz que comparte protagonismo en comedias exitosas junto a su pareja, Peekman, personaje a cargo de Tatum. Mientras él atraviesa una crisis creativa y busca reconocimiento artístico mediante un proyecto más ambicioso, el personaje de Thompson inicia su propio camino con el desarrollo de un monólogo.

Tessa Thompson

El film abordará temas vinculados a la identidad artística, la industria del cine y la búsqueda de sentido profesional, combinando narrativa realista con recursos de ficción y secuencias oníricas.

La producción estará a cargo de Ken Kao, Josh Rosenbaum y Sarah Green, y forma parte de los proyectos que serán presentados en el Marché du Film, el mercado audiovisual que se realiza en paralelo al Festival de Cannes, donde buscará financiamiento y acuerdos de distribución.