Jason Newsted explicó por qué dejó Metallica: "Si no paraba, me iba a morir"

El exbajista de la banda aseguró que su salida en 2001 estuvo motivada por problemas de adicción y la falta de margen para recuperarse, y descartó conflictos de ego como causa principal.

Hoy 07:44

El exbajista de Metallica, Jason Newsted, volvió a referirse a su salida del grupo en 2001 y aseguró que la decisión estuvo vinculada a su estado de salud y no a disputas internas, como se especuló durante años.

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Newsted formó parte de la banda desde 1986 y participó en una de sus etapas más exitosas. Sin embargo, su salida abrupta generó versiones sobre conflictos con otros integrantes, especialmente con James Hetfield, y supuestas tensiones por proyectos paralelos.

En una reciente entrevista en el podcast Let There Be Talk, el músico fue directo: “Dejé Metallica porque era un adicto terrible. Estaba luchando contra mí mismo y, si no recibía ayuda, iba a morir”. En ese contexto, explicó que necesitaba detener su actividad para enfocarse en su recuperación.

Según su relato, la banda no contempló esa posibilidad. “Les pedí tiempo, pero me dijeron que no”, afirmó, en referencia a la negativa de hacer una pausa en un momento en que el grupo se encontraba en la cima de su carrera.

El bajista también rechazó que su salida haya estado relacionada con otros proyectos musicales, como Echobrain. Aclaró que, si bien desarrollaba múltiples iniciativas en paralelo, ninguna fue determinante en su decisión de dejar el grupo.

Finalmente, remarcó que su vínculo con la banda siempre fue de compromiso total, pero priorizó su salud: “Prefiero vivir que estar en la banda”, sostuvo. Y agregó que su decisión no implicó una falta de lealtad, sino una necesidad personal ante una situación límite.