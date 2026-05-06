Caso Luciana Torres: rechazan planteos y confirman a Sebastián Robles como querellante

La Cámara de Apelaciones avaló la intervención de la querella y desestimó los cuestionamientos de la fiscalía y la defensa. La causa avanza hacia una instancia clave, donde se definirá si el imputado será juzgado por instigación al suicidio o por homicidio agravado en contexto de género.

Hoy 06:44

La Cámara de Apelaciones ratificó las facultades del querellante, Sebastián Robles, y desestimó los planteos formulados por la fiscal Celia Mussi y la defensa del imputado, Joaquín Cesca Castiglione, en el marco de la investigación por la muerte de Luciana Mabel Torres, ocurrida el 24 de diciembre de 2024 en su departamento de calle Mitre.

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En una resolución fechada el 4 de mayo, las vocales Inés Zamora, María Gabriela Núñez y Ana Cecilia Vittar resolvieron “no hacer lugar al planteo” presentado tanto por la representante del Ministerio Público Fiscal como por el abogado defensor, en relación a la validez de la nulidad y la requisitoria de elevación a juicio alternativa impulsada por la querella.

En ese mismo sentido, el tribunal también rechazó la objeción de la fiscalía respecto a los plazos procesales, al descartar que la querella haya actuado fuera de término al oponerse a la requisitoria fiscal.

Sebastián Robles

Con este escenario, la causa se encamina ahora hacia una audiencia de control de acusación, que se desarrollará ante un juez de Control y Garantías. Esta instancia será determinante para el futuro del proceso.

Allí se definirá si prospera el criterio de la fiscalía, que sostiene que el caso debe ser elevado a juicio bajo la figura de “instigación al suicidio”, o si se da lugar a la postura de la querella, que plantea una acusación alternativa por “homicidio agravado por el vínculo enmarcado en un contexto de género”.

No se descarta, incluso, que ambas calificaciones coexistan y sea finalmente un tribunal de juicio oral el encargado de dirimir cuál corresponde aplicar, en una causa que sigue sumando capítulos y mantiene alta expectativa sobre su desenlace.