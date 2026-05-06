Mia Heller crea un filtro que elimina más del 95% de microplásticos del agua

Mia Heller, una estudiante de 18 años de Warrenton, Virginia, ha desarrollado un filtro innovador capaz de eliminar más del 95% de microplásticos del agua, utilizando un ferrofluido que se adhiere a las partículas contaminantes.

Hoy 07:01

A sus 18 años, Mia Heller se planteó una inquietud sobre la calidad del agua que consumía en su hogar. Esto la llevó a buscar una solución eficaz. Su investigación comenzó en Warrenton, Virginia, donde identificó la presencia de microplásticos y compuestos como PFAS en el suministro local de agua. Su familia optó por un filtro convencional, pero notó que las membranas eran costosas y requerían reemplazos constantes.

Decidida a encontrar una alternativa más eficiente, Mia Heller se dedicó a desarrollar un sistema innovador para eliminar microplásticos del agua en el hogar.

El filtro diseñado por Mia utiliza un ferrofluido, un líquido con propiedades magnéticas, que actúa como un imán para los microplásticos. Cuando el agua fluye a través del sistema, el ferrofluido se adhiere a las partículas contaminantes. A continuación, un campo magnético separa el líquido contaminado del agua limpia.

Este proceso se realiza en tres etapas, permitiendo la reutilización del ferrofluido dentro de un sistema cerrado. Este enfoque representa un método innovador para eliminar microplásticos del agua sin depender de filtros tradicionales que se desgastan rápidamente.

Para demostrar la efectividad de su sistema, Mia diseñó un sensor de turbidez, con el que evaluó la calidad del agua antes y después del tratamiento. Los resultados mostraron una eliminación del 95.52% de microplásticos y una capacidad de recuperación del 87% del ferrofluido utilizado, lo que sugiere la posibilidad de reutilizar el sistema sin generar grandes residuos.

Estos resultados superan el rendimiento típico de muchas plantas de tratamiento de agua, que generalmente eliminan entre el 70% y 90% de las partículas contaminantes, destacando la eficacia del sistema de Mia.

El proyecto ha sido presentado en la Regeneron International Science and Engineering Fair, donde Mia fue reconocida como finalista y recibió un premio del Patent and Trademark Office Society. Actualmente, combina sus estudios en Kettle Run High School con formación avanzada en ciencias en Mountain Vista Governor’s School.

La urgencia de eliminar microplásticos del agua se debe a su presencia en casi todos los entornos, incluidos océanos, alimentos y aire, generando una creciente preocupación global sobre su impacto en la salud humana y el medio ambiente.

Aunque el sistema aún no está disponible comercialmente, el próximo objetivo de Mia es hacer que su diseño sea accesible para uso doméstico, buscando un formato compacto que pueda instalarse debajo del fregadero. El principal desafío radica en reducir los costos de producción del ferrofluido y escalar el sistema manteniendo su eficiencia.