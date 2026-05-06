Imputaran por "homicidio simple con dolo eventual" a los tres motociclistas involucrados en la muerte de Malena

La Fiscalía de Frías formalizará la acusación contra dos menores y un joven de 19 años por el hecho ocurrido sobre la ruta 157 en el que perdió la vida la adolescente de 15 años.

Hoy 06:55

La Fiscalía de Frías imputará a tres motociclistas por la muerte de Malena Denise Sayavedra, de 15 años, bajo la figura de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

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Los acusados son Matías José Jalil (16), quien conducía una de las motocicletas y llevaba como acompañante a la víctima; Fabricio Nicolás Toledo (19) y Bruno Daniel Villarreal (17). Según la investigación, uno de ellos habría estado involucrado en la caída de la moto y otro en el posterior atropello de la adolescente.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 1 de mayo en la ruta 157, donde, de acuerdo con testimonios, circulaban más de 150 motociclistas. En ese contexto, se produjo la caída de al menos dos motos. Malena quedó tendida sobre el asfalto y falleció en el lugar o minutos después.

Tras el hecho, gran parte de los motociclistas se retiró del lugar. La joven fue trasladada al hospital por terceros, donde se confirmó su fallecimiento. Posteriormente, se registraron otros heridos que también abandonaron la zona.

Aproximadamente una hora después, la Policía detuvo a los tres imputados y secuestró sus motocicletas en sus domicilios.

Para este viernes está prevista la audiencia de conversión, en la que se analizará la legalidad de las aprehensiones y de los secuestros, además de formalizar la imputación. La Fiscalía sostendrá que los acusados actuaron con dolo eventual, es decir, que asumieron el riesgo de provocar un resultado fatal.

En paralelo, debido a que dos de los imputados tienen 16 y 17 años, se evalúa la aplicación del Régimen Penal Juvenil vigente en Argentina, actualizado por la Ley 27.801. Esta normativa establece que los adolescentes de entre 14 y 17 años pueden ser imputados por delitos graves, como homicidio, y ser sometidos a proceso judicial, con un tratamiento diferenciado respecto de los adultos.

En ese marco, la Justicia podrá definir medidas específicas para los menores, que pueden incluir internación en centros especializados o alternativas bajo supervisión profesional, con enfoque en la responsabilidad penal y la reinserción social.

La causa continuará en los tribunales de Frías, donde en las próximas etapas se definirán las responsabilidades penales y la calificación legal definitiva de los hechos.