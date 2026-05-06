Un camionero evitó un choque frontal, perdió el control y terminó fuera de la ruta

El conductor realizó una maniobra evasiva para esquivar a una camioneta que invadió su carril. No hubo heridos ni daños de gravedad.

Hoy 12:26

Un camión protagonizó un despiste este miércoles por la mañana sobre la Ruta Provincial N° 21, en cercanías de Añatuya, luego de que su conductor realizara una maniobra evasiva para evitar un choque frontal.

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El hecho ocurrió minutos después de las 10.30, cuando un camión Mercedes Benz circulaba en sentido sur-norte. Según el testimonio del chofer, identificado como Oscar Hoyos (46), oriundo de Chaco, una camioneta Chevrolet S10 se cruzó de carril de manera repentina.

Ante esta situación, el conductor realizó un giro brusco para evitar el impacto, lo que provocó que el vehículo pesado cruzara la calzada y terminara a unos 15 metros de la banquina, entre la vegetación.

Pese a la magnitud del incidente, el chofer no sufrió lesiones y no fue necesaria la asistencia médica. Además, no se registraron daños materiales de consideración.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 41, que intervino para relevar lo ocurrido y garantizar la seguridad en la zona.