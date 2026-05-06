Tensión en el Gobierno: Patricia Bullrich le pediría a Milei que eche a Manuel Adorni

El Presidente y su hermana se mantienen firmes en su apoyo al jefe de Gabinete de Ministros.

Hoy 12:33

Invitado por el Instituto Milken, Javier Milei pasa sus primeras horas en Los Angeles, donde expondrá por la tarde de la Argentina su visión de la economía y la política. A su regreso, el Presidente prometió asistir junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la reunión de ministros prevista para el viernes por la tarde. Allí se escucharían, pedidos concretos para que el Presidente y su hermana, Karina Milei, determinen el paso al costado de Adorni, acosado día a día por nuevas revelaciones sobre su patrimonio y gastos, en el contexto de la causa por enriquecimiento ilícito a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

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Una de las voces que, según esas fuentes, se oirán en presencia de Adorni y el propio Milei, será la de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores de la Libertad Avanza. “Patricia ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir”, anticipan cerca de la exministra, que ayer, en el contexto de una breve gira por Chile, se reunió con el presidente José Antonio Kast.

En otra muestra de su disposición al juego propio, la senadora organizó la semana pasada otra reunión con el Partido Nacional, de Uruguay, y sostiene desde hace días una agenda personal, alejada de la polémica por las desventuras judiciales del jefe de Gabinete. Y días atrás se saludó de modo afectuoso, en la cena de la Fundación Libertad, con el expresidente Mauricio Macri, alejado de Balcarce 50 y quien en noviembre pasado le manifestó a Milei su rechazo a que Adorni reemplace a Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Ocurrió en la última reunión que sostuvieron ambos, en la quinta de Olivos.

¿Bullrich pidió permiso en Casa Rosada? “No le pide permiso a nadie, tampoco hizo una actividad secreta. Y elogió al Presidente siempre”, corroboran en el entorno de la exministra, de vínculo oscilante con la secretaria general de la Presidencia, más allá de la reciente foto conjunta, de la que participaron otros dirigentes porteños como Pilar Ramírez.

En los despachos de algunos otros ministros afirman en voz baja que las respuestas dadas por Adorni, incluida la conferencia de prensa en Casa Rosada, el lunes pasado, no fueron convincentes. “Si tenés las pruebas de tu inocencia te juntás con los periodistas y se las mostrás”, agrega otra fuente cercana a Bullrich, que tampoco estuvo de acuerdo con el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada, decretado por el Gobierno, que se mantuvo durante once días, desde el 23 de abril hasta el lunes pasado.

De todos modos, y aunque en el Gobierno no se habla casi de otro tema que no sea la situación de Adorni y cómo complica al Gobierno, el consenso generalizado es que Milei no se desprenderá, al menos por el momento, de su jefe de Gabinete, coincidiendo con las voces que, dentro del mismo gabinete, le sugieren que no lo haga, ya que, como le habría expresado uno de sus ministros, “si entregás a Adorni a los medios y la oposición, el próximo sos vos”.