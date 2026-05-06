Increíble: robó en una óptica céntrica, volvió días después y esta vez terminó aprehendido

El delincuente fue identificado por las cámaras de seguridad del comercio tras ingresar dos veces al mismo local. Personal policial logró interceptarlo horas después en la zona del Parque Aguirre.

Hoy 12:19

Un joven de 27 años, oriundo de La Banda, terminó aprehendido luego de ser identificado por las cámaras de seguridad de una óptica céntrica, donde habría protagonizado dos hechos delictivos con pocos días de diferencia.

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El primer episodio ocurrió en la madrugada del jueves pasado, en un local ubicado sobre calle Buenos Aires al 200. Según informaron fuentes policiales, el delincuente rompió una ventana del comercio, ingresó al lugar y sustrajo $20.000 de la caja registradora.

Toda la secuencia quedó registrada por el sistema de videovigilancia del local, lo que permitió avanzar con la investigación.

Días después, en un horario similar, las cámaras volvieron a captar al mismo individuo, quien dañó el vidrio de acceso principal para ingresar nuevamente a la óptica. En esta oportunidad, intentó abrir la caja registradora, aunque no logró llevarse ningún elemento y se retiró del lugar.

Con las imágenes en su poder y a partir de la identificación de rasgos físicos y vestimenta, personal de la Comisaría Comunitaria N°1 logró interceptar al sospechoso alrededor de las 5:30, en la zona de Núñez del Prado y Autopista.

De acuerdo con la información policial, el joven coincidía con las características observadas en los registros fílmicos del comercio.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, quedó aprehendido, mientras que el material audiovisual fue preservado para su análisis por parte de la Brigada Interna.