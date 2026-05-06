Racing se juega todo ante Botafogo en Brasil por la Sudamericana

La Academia visita al líder del grupo con la obligación de ganar para no quedar comprometida en la lucha por la clasificación.

Hoy 11:45

Por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, Botafogo recibirá a Racing Club desde las 21:30 en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El conjunto local lidera la zona, mientras que los de Avellaneda necesitan sumar para no complicar su futuro.

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El Fogão llega como puntero del Grupo E con 7 puntos, producto de dos triunfos y un empate, incluyendo la victoria 3-2 ante Racing en el Cilindro y el 3-0 frente a Independiente Petrolero. Además, rescató un empate en Venezuela ante Caracas FC, lo que le permitió sostenerse en la cima y depender de sí mismo para clasificar.

Sin embargo, en el torneo local su rendimiento es irregular, ya que se mueve en la mitad de la tabla del Brasileirao, lejos de los puestos de clasificación internacional y también cerca de la zona baja.

Por su parte, Racing llega golpeado y sin margen de error. El empate 1-1 ante Caracas lo dejó en el tercer lugar del grupo con 4 puntos, fuera incluso de la zona de playoffs, en una tabla muy ajustada. La Academia necesita sumar en Brasil para seguir con chances reales de avanzar y no depender de otros resultados en el cierre.

El equipo de Gustavo Costas tampoco atraviesa su mejor momento en el plano local: viene de empatar sin goles ante Huracán, aunque logró meterse en los octavos de final del Torneo Apertura, donde deberá visitar a Estudiantes de La Plata.

Con un grupo extremadamente parejo y cada punto siendo determinante, el duelo en Río de Janeiro aparece como una verdadera final anticipada para ambos equipos.

Probables formaciones

Botafogo: Neto; Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Vitinho; Edenilson, Cristian Medina, Danilo; Matheus Martins, Arthur Cabral y Júnior Santos. DT: Franclim Carvalho.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Alan Forneris o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.