Termas de Río Hondo: joven acusado de violencia de género fue aprehendido en la vía pública

El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy. El sospechoso intentó escaparse en su motocicleta.

Hoy 12:11

Un joven con pedido de captura vigente por una causa de lesiones y amenazas fue detenido tras intentar escapar de la policía en inmediaciones de la plaza Los Leones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes policiales, el sospechoso fue reconocido por efectivos que patrullaban la zona y, al advertir su presencia, intentó huir en una motocicleta Honda de 100 c.c. Sin embargo, a los pocos metros abandonó el rodado y continuó la fuga a pie, hasta ser interceptado por personal de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.).

Tras su identificación, se confirmó que el joven era requerido por una causa tramitada en la Comisaría Comunitaria N° 6 de la Mujer y la Familia.

Por disposición de la Fiscalía de turno, fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial de la ciudad termal.