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Policiales

Termas de Río Hondo: joven acusado de violencia de género fue aprehendido en la vía pública

El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy. El sospechoso intentó escaparse en su motocicleta.

Hoy 12:11
Joven aprehendio en Termas

Un joven con pedido de captura vigente por una causa de lesiones y amenazas fue detenido tras intentar escapar de la policía en inmediaciones de la plaza Los Leones.

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Según fuentes policiales, el sospechoso fue reconocido por efectivos que patrullaban la zona y, al advertir su presencia, intentó huir en una motocicleta Honda de 100 c.c. Sin embargo, a los pocos metros abandonó el rodado y continuó la fuga a pie, hasta ser interceptado por personal de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.).

Tras su identificación, se confirmó que el joven era requerido por una causa tramitada en la Comisaría Comunitaria N° 6 de la Mujer y la Familia.

Por disposición de la Fiscalía de turno, fue aprehendido y trasladado a una dependencia policial de la ciudad termal.

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