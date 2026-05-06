Bayern Múnich y PSG definen al segundo finalista de la Champions

Por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich recibirá al Paris Saint-Germain desde las 16:00 en el Allianz Arena. Luego del impactante 5-4 en la ida, la serie está completamente abierta y definirá al rival del Arsenal en la gran final del 30 de mayo en Budapest.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El primer cruce, disputado en el Parque de los Príncipes, quedó marcado como uno de los más electrizantes de la historia reciente del torneo. Harry Kane abrió la cuenta para los bávaros, pero el PSG reaccionó con goles de Khvicha Kvaratskhelia y João Neves. Luego, Michael Olise igualó, aunque Ousmane Dembélé puso el 3-2 antes del descanso. En el complemento, el local llegó a ponerse 5-2, pero en un cierre frenético, Dayot Upamecano y Luis Díaz recortaron la diferencia y dejaron con vida al Bayern.

El conjunto alemán, dirigido por Vincent Kompany, se aferra a su fortaleza como local: apenas perdió 1 de sus últimos 29 partidos de Champions en su estadio y ganó todos los que disputó en esta edición. Además, buscará alcanzar su 12ª final para seguir escalando en la tabla histórica. Sin embargo, no contará con Serge Gnabry ni con Raphaël Guerreiro, ambos lesionados.

Por su parte, el equipo de Luis Enrique llega como líder de la Ligue 1 y con la confianza de la ventaja conseguida en casa. El PSG intentará golpear de visitante y meterse en su tercera final europea. Las únicas bajas confirmadas son Lucas Chevalier y Achraf Hakimi.

Del otro lado del cuadro, el Arsenal ya aseguró su lugar en la definición tras eliminar al Atlético de Madrid en una serie muy pareja que se resolvió en Londres con gol de Bukayo Saka. Así, todo está listo para una noche de alto voltaje en Alemania, donde solo uno sacará pasaje a la gran final de la Champions League.

Probables formaciones

Bayern Múnich: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.