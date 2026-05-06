Barracas Central va por su primer triunfo ante Olimpia en la Sudamericana

El Guapo necesita ganar en casa para seguir con chances en un grupo parejo donde todos están separados por apenas un punto.

Hoy 11:20

Por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana, Barracas Central será local de Olimpia desde las 21:00 en el Estadio Florencio Sola. El equipo argentino aún no ganó en el certamen y está obligado a sumar de a tres para no quedar relegado.

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El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua no atraviesa su mejor momento: quedó fuera de los playoffs del Torneo Apertura y ahora apunta todos sus cañones a la Sudamericana y la Copa Argentina. En el plano internacional, empató 0-0 con Vasco da Gama, igualó sin goles ante Olimpia en Paraguay y viene de un 1-1 frente a Audax Italiano. Sin triunfos en tres fechas, necesita una victoria urgente para meterse en la pelea.

Por su parte, Olimpia llega con un presente más sólido a nivel local, donde pelea en lo más alto del torneo paraguayo. En la Sudamericana, el equipo de Pablo Sánchez derrotó 2-0 a Audax Italiano en Chile, empató con Barracas y sufrió una dura caída 3-0 ante Vasco da Gama en Río de Janeiro. Al igual que su rival, necesita ganar para tomar ventaja en un grupo extremadamente parejo.

Con todos los equipos separados por apenas un punto, este cruce en Banfield puede empezar a definir el destino de ambos en la competencia. Luego de este partido, Barracas Central deberá visitar a Audax Italiano en Santiago y a Vasco da Gama en Brasil, por lo que dejar puntos en el camino podría ser determinante.

Probables formaciones

Barracas Central: Juan Espínola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Facundo Bruera y Enzo Taborda. DT: Rubén Darío Insua.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Eduardo Delmas, Sebastián Ferreira y Romeo Benítez. DT: Pablo Sánchez.