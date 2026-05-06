EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:32

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Jueves 7 de mayo: de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte del barrio Campo Contreras de la ciudad Capital (comprendido entre Av. Del Trabajo, dr. Nicolás Repetto, Av. Leopoldo Lugones e Ing Antonio Medicci; de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maco (sobre sobre camino de San Esteban); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de San Pedro. (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00 hs afectando a Lote La Cañada y Colonia Totorillas (dpto. Figueroa); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Bandera Bajada (dpto. Figueroa); de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de La Banda (comprendido entre 25 de Mayo, Figueroa Alcorta, Sarmiento y Leandro N. Alem) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a la localidad de El Polear (dpto. Banda).

Viernes 8 de mayo: de 08.00 a 11.00 hs afectando a parte del barrio General Paz de la ciudad Capital (sobre calle Los Caminantes) y a las localidades de Nueva Esperanza y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (barrio Centenario y Colonia H. Irigoyen) y a las localidades de Los Arias, Los Banegas y La Florida (dpto. Robles); de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad Capital y de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Los Soria, Los Acostas, Chaupi Pozo, Ardiles, Quita Punco y Los Díaz (dpto. Banda).