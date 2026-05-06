La Justicia investiga las llamadas del periodista amigo de Manuel Adorni que ganó seis contratos estatales

La DAJuDeCo analizará posibles nexos entre funcionarios y la productora ImHouse. Ariel Lijo pidió la intervención del organismo de la Corte Suprema.

Hoy 11:35

El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar las llamadas de Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública y amigo de Manuel Adorni que viajó en avión privado junto al jefe de Gabinete a Punta del Este. La medida judicial se da en el marco de la causa por posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

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El magistrado a cargo del expediente le encomendó la tarea a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), y también alcanzará a Horacio Silva, presidente de ImHouse, la productora de Grandio que logró contratos con el Estado en la gestión libertaria.

La DAJuDeCo, un organismo de la Corte Suprema, revisará todas las comunicaciones de Grandio y Silva desde enero de 2023, con la misión de detectar si hay interlocutores frecuentes que puedan ser de relevancia para la causa.

En el Juzgado Federal N° 4 y en la Fiscalía de Gerardo Pollicita ya hay un listado con todas las llamadas entrantes y salientes de las autoridades de la productora, y en base a ese material es que trabajará la DAJuDeCo.

Esos datos serán cruzados con fechas relevantes en la cronología de los hechos, como aquellas en las que se firmaron los contratos entre ImHouse y el Estado. La pregunta que subyace es si Manuel Adorni u otros funcionarios tuvieron alguna influencia irregular sobre estas contrataciones.

La productora consiguió seis acuerdos de coproducción con RTA: cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional. Las propuestas audiovisuales incluyeron ciclos de entrevistas conducidos por Grandio, programas de streaming y radio.

