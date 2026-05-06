Atento Sarmiento: una cadena internacional transmitirá el Federal A

Desde la fecha 8, el torneo tendrá transmisión nacional, aunque con una cobertura limitada por jornada.

Hoy 12:51

El Torneo Federal A dará un paso importante en su crecimiento: volverá a tener presencia en la televisión nacional. A partir de la octava fecha, la señal de Fox Sports comenzará a transmitir encuentros del certamen, marcando el regreso de la tercera categoría del fútbol argentino a una pantalla de alcance masivo.

El estreno de esta nueva etapa tendrá como protagonistas a Boca Unidos y Sol de América de Formosa, que se enfrentarán en el Estadio Leoncio Benítez. Este partido será el encargado de inaugurar la televisación del torneo, en un intento por recuperar visibilidad y atraer la atención de nuevos públicos.

Sin embargo, el anuncio también trajo una limitación importante: solo se televisará un partido por fin de semana, lo que reduce el alcance de la cobertura pese a la expectativa generada. Aun así, desde el entorno del ascenso consideran que se trata de un avance significativo para una categoría históricamente relegada.

El regreso a la pantalla chica aparece como una oportunidad clave para el Federal A, no solo en términos de difusión, sino también para atraer sponsors y fortalecer el desarrollo de los clubes del interior. La información fue adelantada por el periodista Diego País en el sitio Interior Futbolero y generó una fuerte repercusión en el mundo del ascenso.