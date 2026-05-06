Convocan a una jornada de debate sobre violencia institucional

Será el próximo viernes en el 24 del Pabellón "Mons. H. de Trejo y Sanabria" del campus UCSE.

Hoy 16:01

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora cada 8 de mayo, investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y activistas locales llevarán adelante un espacio de reflexión sobre el estado actual de esta problemática en la provincia. La actividad se realizará este viernes a las 19, en el aula 24 del Pabellón “Mons. H. de Trejo y Sanabria”, dentro del campus de la UCSE.

El encuentro, titulado “Violencia institucional y derechos humanos. El rol de la Universidad entre la producción de conocimiento y la intervención política”, es organizado de manera conjunta por el Equipo de Estudios Sociales en Derechos Humanos del INDES (UNSE-CONICET), la cátedra de Antropología Política de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE, y la Dirección de Memorias, Etnias y Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia.

La jornada contará con un panel interdisciplinario integrado por la socióloga Macarena Morán Thomas, la referente social Cristina Farías, el abogado Mariano Gil y la funcionaria provincial Angelina Alzogaray.

Desde la organización destacaron la importancia de generar un diálogo entre la academia, la gestión pública y el activismo territorial para abordar una problemática compleja que atraviesa a la sociedad. La convocatoria cobra especial relevancia este año, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado en Argentina, y a 13 años de la sanción de la Ley 26.811 que instituye esta fecha.

En ese sentido, subrayaron que reflexionar sobre la violencia institucional resulta clave para fortalecer la democracia y consolidar el compromiso con la memoria y los derechos humanos.