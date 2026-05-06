Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAY 2026 | 28º
X
Locales

Invitan a participar del taller de preparación integral para el embarazo

El encuentro se llevará a cabo el día 8 de mayo, a las 16 horas, en el CAMM N° 2 del barrio San Fernando.

Hoy 15:57
Taller

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, invita a la comunidad a participar del taller “Preparación Integral para el Embarazo (PIM)”, titulado “Esperando Acompañadas”, destinado a personas gestantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta busca brindar un espacio de información, contención y acompañamiento, con herramientas útiles para transitar el embarazo de manera saludable y consciente.

El encuentro se llevará a cabo el día 8 de mayo, a las 16 horas, en el CAMM N° 2 del barrio San Fernando.

Durante la jornada, se abordarán distintos aspectos vinculados al cuidado integral durante el embarazo, promoviendo el bienestar tanto de la madre como del bebé, en un entorno de escucha y acompañamiento profesional.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen la salud y el acompañamiento en cada etapa de la vida, priorizando el bienestar de las vecinas bandeñas.

TEMAS Municipalidad de La Banda

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un violento asalto con un machete terminó con un detenido tras una persecución de película
  2. 2. Prisión preventiva para catequista por el abuso de un menor
  3. 3. Detienen a un hombre acusado de agredir a su expareja en Estación Simbolar
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: una densa niebla sorprendió a los santiagueños
  5. 5. Un camionero evitó un choque frontal, perdió el control y terminó fuera de la ruta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT