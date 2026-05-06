Invitan a participar del taller de preparación integral para el embarazo

El encuentro se llevará a cabo el día 8 de mayo, a las 16 horas, en el CAMM N° 2 del barrio San Fernando.

Hoy 15:57

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, invita a la comunidad a participar del taller “Preparación Integral para el Embarazo (PIM)”, titulado “Esperando Acompañadas”, destinado a personas gestantes.

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La propuesta busca brindar un espacio de información, contención y acompañamiento, con herramientas útiles para transitar el embarazo de manera saludable y consciente.

El encuentro se llevará a cabo el día 8 de mayo, a las 16 horas, en el CAMM N° 2 del barrio San Fernando.

Durante la jornada, se abordarán distintos aspectos vinculados al cuidado integral durante el embarazo, promoviendo el bienestar tanto de la madre como del bebé, en un entorno de escucha y acompañamiento profesional.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que fortalecen la salud y el acompañamiento en cada etapa de la vida, priorizando el bienestar de las vecinas bandeñas.