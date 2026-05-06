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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAY 2026 | 25º
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En vivo: Independiente Rivadavia va por la histórica clasificación ante Fluminense en Mendoza

La Lepra mendocina, líder con puntaje ideal, recibe al conjunto de Brasil con la chance de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Hoy 22:30

Por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia y Fluminense se enfrentarán desde las 21:30 en el Estadio Malvinas Argentinas. El equipo mendocino vive un presente histórico y buscará un triunfo que lo clasifique con anticipación a la próxima ronda.

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