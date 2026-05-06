Prorrogaron la prisión preventiva de Ramiro Petros y dejó una frase desafiante: “Esto quieren”

El juez Salomón hizo lugar al pedido de la Fiscalía y extendió la medida por tres meses. Al finalizar la audiencia, el imputado miró a las cámaras de Noticiero 7 y lanzó la frase con una sonrisa.

Hoy 15:02

La Justicia resolvió este miércoles prorrogar por tres meses la prisión preventiva de Ramiro Agustín Petros, imputado en una causa que investiga presuntas estafas, maniobras vinculadas a la compra y venta de vehículos de alta gama y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

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La audiencia estuvo encabezada por el juez Salomón, quien hizo lugar al pedido formulado por la fiscal Luciana Jacobo. Según se informó en Noticiero 7, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la continuidad de la medida al considerar que aún restan producir testimonios y otras medidas dentro de la investigación.

Petros continuará bajo arresto domiciliario, modalidad en la que cumple la prisión preventiva, junto a una serie de medidas dispuestas por la Justicia. En su resolución, el magistrado sostuvo que todavía persisten riesgos procesales, por lo que consideró necesario extender la cautelar.

Durante la audiencia, el imputado estuvo acompañado por sus abogadas defensoras, las doctoras Avalovich y Curi, quienes prácticamente no se opusieron al planteo fiscal. La principal argumentación estuvo a cargo de la fiscal Jacobo, quien pidió la prórroga por el plazo más breve previsto: tres meses.

Uno de los momentos más llamativos se produjo al finalizar la audiencia, cuando Ramiro Petros salió exposado, miró a las cámaras de Noticiero 7 y, con una sonrisa, expresó: “Ahí está, esto quieren”.

Con esta resolución, la causa continuará su curso mientras la Fiscalía avanza con nuevas declaraciones testimoniales y medidas pendientes para completar la investigación.