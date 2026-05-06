Pampita confirma su separación de Martín Pepa con un contundente mensaje

La modelo Carolina 'Pampita' Ardohain ha confirmado su ruptura con el polista Martín Pepa mediante un mensaje revelador que expresa su dolor y nuevas decisiones personales.

Hoy 15:11

La modelo Carolina 'Pampita' Ardohain ha confirmado su separación del polista Martín Pepa mediante un mensaje que ha resonado en los medios de comunicación, donde expresa: 'Me separé'. Esta noticia ha causado revuelo en el ámbito del espectáculo argentino.

La relación entre Pampita y Pepa se había iniciado hace poco más de dos años, siendo los primeros rumores de su romance reportados entre noviembre y diciembre de 2021. Durante el verano de 2022, comenzaron a mostrarse en público con mayor frecuencia, lo que reafirmó el interés de los seguidores.

Sin embargo, la reciente ruptura de Pampita ha reavivado el interés mediático, especialmente considerando su historia amorosa anterior. En un mensaje que ha trascendido, la modelo compartió su decepción al afirmar: 'No me lo esperaba', lo que sugiere que la decisión fue difícil de asimilar para ella.

En busca de consuelo, Pampita declaró que se ha ido a Miami con amigos para 'pasar las penas'. Este viaje parece ser un intento de encontrar alivio en un momento complicado de su vida personal.

Además, la modelo reflexionó sobre su estilo de vida y sus prioridades, mencionando que Pepa cuestionaba sus gastos en alquiler, sugiriendo que debería ahorrar para una futura casa. Pampita, no obstante, enfatizó: 'Quiero ahora vivir en una megacasa divina con jardín', indicando su deseo de disfrutar la vida mientras cría a sus hijos.

Este mensaje ha llevado a muchos a preguntarse sobre el futuro de Pampita y su enfoque hacia el amor y la maternidad. La separación, aunque dolorosa, parece abrir nuevas oportunidades para la reconocida figura pública.