Alivio en Boca: Leandro Brey no tiene lesión y podría atajar ante Huracán

El arquero del Xeneize salió en camilla ante Barcelona SC, pero los estudios descartaron una lesión y hay optimismo de cara al cruce del fin de semana.

Hoy 15:04

Buenas noticias para Boca Juniors. Luego del susto que generó su salida en camilla en el partido ante Barcelona SC, se confirmó que Leandro Brey no sufrió ninguna lesión. Tras su regreso a Buenos Aires, el arquero fue sometido a estudios médicos que descartaron cualquier problema muscular de gravedad.

El juvenil de 23 años había dejado el campo a los 22 minutos del primer tiempo en Guayaquil, luego de un fuerte golpe que encendió las alarmas. Sin embargo, los resultados llevaron tranquilidad: se trató solo de un traumatismo con contractura en la zona de la ingle, lo que le impidió continuar en ese momento.

La noticia genera alivio en el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, que ya piensa en lo que viene. Boca tendrá un compromiso clave este sábado ante Huracán por los octavos de final, además de las últimas fechas de la Copa Libertadores, donde se jugará la clasificación.

Si bien Brey está en duda, puertas adentro hay confianza en su recuperación y no descartan que pueda ser titular ante el Globo. En caso de no llegar en condiciones, el experimentado Javier García volvería a ocupar el arco, tal como sucedió en Ecuador.

Con la baja previa de Agustín Marchesín, la posible recuperación de Brey aparece como una noticia clave para un Boca que necesita respuestas en un tramo decisivo de la temporada.