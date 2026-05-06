River acelera por Mauro Arambarri y prepara una oferta para reforzar el mediocampo

River Plate ya empieza a moverse de cara al próximo mercado de pases y tiene un objetivo claro: Mauro Arambarri. El mediocampista de Getafe es una de las prioridades para reforzar la mitad de la cancha y en los próximos días podría llegar la primera oferta formal.

Si bien todavía no trascendieron cifras oficiales, el volante está tasado en alrededor de 10 millones de euros, aunque en Núñez buscan negociar por un monto menor. La idea de la dirigencia es avanzar mediante la compra de un porcentaje del pase o un préstamo con opción u obligación de compra, una modalidad que el club viene utilizando en los últimos mercados.

La operación no es sencilla, ya que los derechos económicos están divididos: el 50% pertenece a Getafe, el 30% a Boston River y el 20% restante al jugador y su entorno. Aun así, en River son optimistas y ya hubo avances importantes en las gestiones.

El mediocampista de 30 años es un pedido expreso del entrenador Eduardo Coudet, quien valora su polifuncionalidad, su capacidad para recuperar y también su llegada al área rival. Además, el futbolista ya habría tenido contactos tanto con el cuerpo técnico como con el presidente del club español, Ángel Torres Sánchez, quien no pondría trabas a su salida.

Los agentes de Arambarri, que ya se reunieron con Enzo Francescoli en el Monumental, viajarán a España para intentar encaminar la negociación. El uruguayo, surgido en Defensor Sporting, es capitán en Getafe y se destaca por su intensidad, liderazgo y pegada en pelota parada.

Con pasado en la Selección de Uruguay, donde disputó 12 partidos, Arambarri aparece como una pieza ideal para un River que necesita equilibrio, recuperación y presencia en el mediocampo en un tramo clave de la temporada.