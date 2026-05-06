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Villa Ojo de Agua: una mujer denunció a su pareja tras una violenta golpiza

La víctima relató que el hombre la amenazó de muerte y la cortó con un cuchillo en el antebrazo. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del domingo.

Hoy 09:09

Una mujer fue víctima de una salvaje golpiza por parte de su pareja, quien intentó herirla con un cuchillo carnicero, mientras se encontraban en la vivienda que residen ambos, al sur de nuestra provincia.


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De acuerdo con el informe policial, la mujer se había presentado ante el personal de la Comisaría Nº 10 de la Mujer y la Familia, pidiendo ayuda y temiendo por su integridad física.


Según el relato de la denunciante, el hombre empezó a propinarle golpes de puño en el rostro y patadas en las piernas. La víctima también relato que este tipo de violencia era frecuente y que las agresiones eran de ambas partes.


La causa quedó bajo control de la fiscal de turno, la Dra. Silvina Paz, que deberá determinar los pasos a seguir del hecho.


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