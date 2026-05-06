Rolling Stones: el eterno regreso de una banda que se niega a vivir del pasado

Con el anuncio de Foreign Tongues, el grupo, con integrantes que rondan los 80 años, reafirma su vigencia y desafía el paso del tiempo con nueva música.

Hoy 15:22

El anuncio del lanzamiento de Foreign Tongues, un nuevo álbum de estudio de Los Rolling Stones para el 10 de julio (pleno verano en el hemisferio norte) reafirma el mito de la eterna juventud para una banda marca registrada cuyos tres integrantes Mick Jagger, Keith Ricards y Ron Wood, los dos primeros, fundadores y núcleo creativo; el tercero, socio estable de la firma desde mediados de los años 70, es decir hace medio siglo- promedian los 80 años de edad. El dato, menor en tiempos de extensión de la expectativa de vida del ser humano, sirve para recordar que Mick Jagger declaró en 1974 (a sus 31 años) que “preferiría estar muerto a seguir cantando ‘Satisfaction’ cuando tenga 45″, es decir en 1988. Han pasado 38 años de aquella boutade. Ahora tiene 82 y si bien es todavía una incógnita la posibilidad de una nueva gira, cabe pensar que seguirá cantando “Satisfaction” por un buen tiempo.

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El anuncio del nuevo disco, con los tres músicos y su aura de leyendas de “yo lo visto, oído y tomado todo”, sentados frente al comediante y presentador de los Oscar Conan 0’Brien, incluyó algunas precisiones informativas. Por ejemplo, que la producción del nuevo disco demandó apenas un mes de grabación bajo la dirección del músico y productor Andrew Watt. El dato también es relevante: el plazo reducido de trabajo, inusual en el segmento de totems rockeros como en este caso, resultó una estrategia deliberada que, según Jagger, dotó al álbum de “urgencia” y concentración creativa en cada canción.

Se trata del álbum número 25 de estudio del grupo, el sucesor de Hackney Diamonds (2023), que ya había supuesto un hito por ser el primer trabajo tras la muerte del baterista y maestro zen-jazzero Charlie Watts en 2021. Por cierto, en una de las nuevas canciones suena la batería del venerable Charlie -se recuerda que en cada show en Argentina, desde 1995 hasta 2016, la mayor y más sostenida ovación iba para él-: “Hit Me in the Head“, según Jagger ”una canción punk realmente rápida”, lleva el sello rítmico del baterista muerto en 2021. El resto de los temas cuenta con la participación de Steve Jordan -un ahijado musical de Keith Richards-, a quien Watts recomendó personalmente. Según el viejo Keef: “Charlie le pasó el testigo”.

Pero eso no es todo en materia de novedades. Foreign Tongues incluye colaboraciones puntuales de Paul McCartney, Steve Winwood , Chad Smith -el baterista de los Red Hot Chili Peppers que parece el hermano gemelo del actor Will Ferrel- y ¡Robert Smith! Sí, el guitarrista, compositor y cantante de The Cure. Quien te ha visto y quien te ve. Así lo relató Mick Jagger: en plena sesión de grabación en Londres, se encontró con un hombre de espaldas, vestido con una túnica larga. Al girarse, la prenda lucía marcas de lápiz labial. “Le dije: ‘Nunca te he visto antes, pero eres Robert Smith de The Cure’. Él respondió: ‘¡Sí!’ Y le propuse: ‘Ya que estás aquí, será mejor que hagamos algo’. Así que hace coros”, relató el cantante.

