Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 MAY 2026 | 28º
X
Locales

Se realizará una nueva edición del “Mercadito Saludable” en el Paseo Gabriel Ábalos

Se invita a todos los vecinos a acercarse, recorrer los stands y sumarse a esta propuesta que combina salud, producción local y compromiso con una mejor calidad de vida.

Hoy 15:49

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Emprendedores, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del “Mercadito Saludable”, que se realizará el viernes 8 de mayo, en el Paseo Gabriel Ábalos, en el horario de 9 a 12:30hs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta propuesta tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables y fomentar el consumo responsable, ofreciendo a los vecinos una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos stands con opciones de alimentos sin TACC, productos sin azúcar, frutas y verduras frescas, además de plantas y otras alternativas vinculadas al bienestar.

El “Mercadito Saludable” no solo busca acercar productos de calidad a precios accesibles, sino también generar un espacio de encuentro entre productores y la comunidad, fortaleciendo el desarrollo de la economía local y el trabajo de los emprendedores bandeños.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven una alimentación consciente, el cuidado de la salud y el acompañamiento a quienes desarrollan sus proyectos productivos en la ciudad.

Se invita a todos los vecinos a acercarse, recorrer los stands y sumarse a esta propuesta que combina salud, producción local y compromiso con una mejor calidad de vida.

TEMAS Municipalidad de La Banda

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un violento asalto con un machete terminó con un detenido tras una persecución de película
  2. 2. Prisión preventiva para catequista por el abuso de un menor
  3. 3. Detienen a un hombre acusado de agredir a su expareja en Estación Simbolar
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 6 de mayo de 2026: una densa niebla sorprendió a los santiagueños
  5. 5. Un camionero evitó un choque frontal, perdió el control y terminó fuera de la ruta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT