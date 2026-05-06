Se realizará una nueva edición del “Mercadito Saludable” en el Paseo Gabriel Ábalos

Se invita a todos los vecinos a acercarse, recorrer los stands y sumarse a esta propuesta que combina salud, producción local y compromiso con una mejor calidad de vida.

Hoy 15:49

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Emprendedores, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del “Mercadito Saludable”, que se realizará el viernes 8 de mayo, en el Paseo Gabriel Ábalos, en el horario de 9 a 12:30hs.

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Esta propuesta tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables y fomentar el consumo responsable, ofreciendo a los vecinos una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores locales. Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos stands con opciones de alimentos sin TACC, productos sin azúcar, frutas y verduras frescas, además de plantas y otras alternativas vinculadas al bienestar.

El “Mercadito Saludable” no solo busca acercar productos de calidad a precios accesibles, sino también generar un espacio de encuentro entre productores y la comunidad, fortaleciendo el desarrollo de la economía local y el trabajo de los emprendedores bandeños.

Desde el municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas que promueven una alimentación consciente, el cuidado de la salud y el acompañamiento a quienes desarrollan sus proyectos productivos en la ciudad.

Se invita a todos los vecinos a acercarse, recorrer los stands y sumarse a esta propuesta que combina salud, producción local y compromiso con una mejor calidad de vida.