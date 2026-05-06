El municipio avanza con operativos integrales en los barrios bandeños

En la mañana del miércoles, el personal de las secretarias de Obras Públicas y Servicios Públicos realizó la reconversión y reposición de luminarias públicas, mejoramiento de calles, desmalezamiento, erradicación de basurales y riego.

Hoy 15:47

El intendente Ing. Roger E. Nediani visitó el barrio Primero de Mayo en el marco de la ejecución de un nuevo "Operativo de Integración Social" que propone realizar un trabajo colaborativo entre diferentes áreas de la comuna para concretar obras y servicios de mejoramiento en los diferentes sectores de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la mañana del miércoles, el personal de las secretarias de Obras Públicas y Servicios Públicos realizó la reconversión y reposición de luminarias públicas, mejoramiento de calles, desmalezamiento, erradicación de basurales y riego.

Durante su visita, Nediani señaló:

"Estamos visitando el barrio Primero de Mayo en esta semana con todo lo que es aporte de suelo y base estabilizada y reconversión lumínica en forma parcial, desmalezamiento y erradicación de basurales en espacios públicos".

"Estás acciones no solo buscan concretar mejoras en lo que hace a la infraestructura sino que también nos permiten tener un contacto más directo con los vecinos que se acercan y nos plantean sus inquietudes y tenemos también la oportunidad de pedirles que acompañen el trabajo que se realiza y que protejan estás obras que son patrimonio de todos".

"Y quiero resaltar que continuaremos avanzando con este operativo en los barrios IV Centenario y Ampliación Parque Industrial donde nuestros trabajadores estarán visitando a los vecinos atendiendo sus inquietudes para poder realizar de mejor manera este tipo de acciones", finalizó Nediani.